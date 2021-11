Doria vence prévias do PSDB e será o candidato da legenda nas eleições de 2022

Doria disputou com o governador do RS, Eduardo Leite e Arthur Virgílio

Da Redação

João Doria é o nome do PSDB para a disputa presidencial de 2022. Ele foi escolhido por 53,99% dos 29.360 filiados que votaram nas prévias partidárias, neste sábado (27/11) e no último domingo (21). Doria chegou ao total absoluto de 17.470 votos

A eleição interna do PSDB também foi disputada pelo governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que teve 44,66% dos votos (11.295 votos), e pelo ex-prefeito Arthur Virgílio Neto, que obteve 1,35% da preferência dos tucanos (427 votos).

O colégio eleitoral das prévias do PSDB foi formado por 4 grupos de votantes, todos com peso unitário de 25% do total de votos válidos.

Confira o resultado de cada pré-candidato por grupo:

Grupo I: Filiados

João Doria – 15,38% (15.646 votos)

Eduardo Leite – 9,23% (9.387 votos)

Arthur Virgílio – 0,39% (395 votos)

Grupo II: Prefeitos e Vice-Prefeitos

João Doria – 12,89% (393 votos)

Eduardo Leite – 11,91% (363 votos)

Arthur Virgílio – 0,2% (6 votos)

Grupo III: Vereadores, Deputados Estaduais e Distritais

João Doria – 5,93% (1.367 votos)

Eduardo Leite – 6,47% (1.491 votos)

Arthur Virgílio – 0,1% (24 votos)

Grupo IV: Governadores, Vice-Governadores, Ex-Presidentes e o atual Presidente da Comissão Executiva Nacional do PSDB, Senadores da República e Deputados Federais

João Doria – 12,98% (27 votos)

Eduardo Leite – 11,54% (24 votos)

Arthur Virgílio – 0,48% (1 voto)

João Doria é governador de São Paulo. Empresário e jornalista, tem 63 anos e é filiado ao PSDB desde 2001. Pelo partido, foi também prefeito da capital paulista.