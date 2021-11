Forças de Segurança de Botucatu recebem treinamento em primeiros socorros pediátricos

Foram praticados treinos quanto a engasgamento, parada cardiorrespiratória, convulsão e asma

Da Redação

Agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) participaram na manhã deste sábado, 27 de novembro, de um treinamento sobre emergência pediátricas ao lado da Polícia Militar e de socorristas do SAMU de Botucatu. A capacitação ocorreu no Parque Tecnológico e foi promovida por integrantes do curso de medicina da Unesp.

Na oportunidade, aprofessora Joelma Gonçalves Martin ministrou uma palestra teórica e posteriormente cada profissional passou pela prática, conforme o nível de atribuição de cada área.

Foram praticados treinos quanto a engasgamento, parada cardiorrespiratória, convulsão e asma.