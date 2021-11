Gisela Ferrari é a nova professora emérita da Medicina/Unesp Botucatu

Honraria conferida aos docentes já aposentados, que atingiram alto grau de projeção no exercício de sua atividade acadêmica

Em cerimônia realizada na Sala da Congregação, na tarde de quarta-feira (24), a Faculdade de Medicina de Botucatu (FMB/UNESP) outorgou oficialmente à professora Giesela Fleischer Ferrari o título de Professora Emérita. Essa honraria é conferida aos docentes já aposentados, que atingiram alto grau de projeção no exercício de sua atividade acadêmica.

A mesa diretora dos trabalhos foi composta pela Professora Associada Maria Cristina Pereira Lima, diretora da FMB; Professora Titular Jacqueline Costa Teixeira Caramori, vice-diretora da FMB; Professor Doutor José Carlos Souza Trindade Filho, chefe de gabinete do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) e pelo Professor Doutor Trajano Sardenberg, vice-diretor presidente da Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar (Famesp).

Ao Professor Titular José Roberto Fioretto foi dada a atribuição de apresentar detalhes da trajetória da Professora Giesela. “Ao invés de repassar os títulos e trabalhos da professora ao longo de sua trajetória profissional preferi falar da pessoa Giesela, uma mulher absolutamente plural. Foi a professora que orientou meu primeiro trabalho científico publicado na literatura e isso muito me orgulha. Assim como eu, muitas pessoas foram influenciadas da mesma forma pela sua maneira de ser e pelo seu jeito de agir. Fico feliz e honrado desse momento em que a universidade, através da Faculdade de Medicina, reconhece seus diversos papéis”, afirmou.

O Departamento de Pediatria preparou um vídeo com depoimentos emocionantes de colegas, familiares e pacientes atendidos pela Professora Giesela. Após a leitura do termo de outorga pela diretora técnica acadêmica, Silvia Sacramento Araujo Vieira, as novas eméritas assinaram o documento e depois receberam o capelo e o título das mãos da diretora e da vice-diretora da FMB.

Ao final, houve o descerramento simbólico dos quadros das professoras que passarão a compor, definitivamente, a Galeria dos Professores Eméritos da Faculdade de Medicina de Botucatu.

Tocada pelos depoimentos que enalteceram sua atuação como médica, docente e pesquisadora, Professora Giesela agradeceu pelo carinho e reconhecimento. “Só tenho que agradecer a todos, em especial a minha família, ao Fioretto, ao Departamento de Pediatria, à Faculdade de Medicina, às homenagens que recebi, sobretudo dos meus pacientes. A gente conclui o que é a nossa missão, de ensinar, de orientar, de atender os pacientes e melhorar a qualidade de vida deles. Ver a fala das crianças, que hoje já são adolescentes, é muito complicado para mim. É uma imensa honra estar aqui recebendo o título de emérito. Obrigado pela tarde maravilhosa que estou vivendo”, discursou.

Possui graduação em Medicina pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (1972), especialização em Residência Em Pediatria pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho(1975) e doutorado em Medicina (Pediatria) pela Universidade de São Paulo(1980). Atualmente é Professor Assistente Doutor da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Tem experiência na área de Medicina, com ênfase em Clínica Médica.