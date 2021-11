Patrulha Maria da Penha de São Manuel completa dois anos de criação com 155 prisões

Dados estatísticos de sua atuação totalizam cerca de 500 atendimentos realizados

Da Redação

A Patrulha “Maria da Penha” da GCM de São Manuel é destaque regional no combate à violência doméstica após dois anos de implantação. Desde a sua efetivação, em dezembro de 2019, a patrulha Maria da Penha da Guarda Civil Municipal passou a se destacar no combate a violência doméstica na nossa cidade.

Os dados estatísticos de sua atuação totalizam cerca de 500 atendimentos realizados, com 115 prisões de agressores. A Patrulha é composta pela dupla de GCMs Simone e Luciano, que atendem as ocorrências. Sempre que acionada pelo telefone 199 da GCM, bem como pelo Aplicativo ” Está Acontecendo”, atende rapidamente os pedidos das vítimas.

O comandante da Guarda Civil Municipal, Wagner Augusto Camargo, considera muito importante a atuação da Patrulha que conta sempre com o Apoio do Patrulhamento de Área nos atendimentos das ocorrências.

O Diretor de Segurança do Município, Dr. Adjair de Campos, afirmou que a implantação da Patrulha Maria da Penha foi um avanço na complementação da atuação da GCM para atender as pessoas mais vulneráveis da sociedade, principalmente as mulheres, que são as maiores vítimas da violência doméstica. O trabalho é realizado em rede e conta com as participações da Delegacia de Defesa da Mulher e toda equipe técnica da Prefeitura Municipal de São Manuel, composta pela Diretoria da Promoção Social, através do CRAS e CREAS, Diretoria Municipal de Saúde, através do CAPS, dos Conselhos CMDCA e Tutelar e ainda com apoio da Policia Militar do nosso Município.