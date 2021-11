São Manuel: ruas do Centro que receberam novas canaletas serão liberadas nesta segunda (29)

Diretoria de Obras prevê a construção de até 100 novas canaletas nos principais cruzamentos de ruas e avenidas

Da Redação

A Prefeitura Municipal de São Manuel, através da Diretoria de Obras, está construindo novas canaletas em concreto em diversos cruzamentos de ruas da cidade, visando maior conforto e segurança para os motoristas. Cada nova canaleta construída custa em média R$ 2.300,00 ao município.

Novas canaletas foram iniciadas na última segunda-feira, dia 22: no cruzamento das Ruas Duque de Caxias com a 7 de Setembro (trânsito liberado em parte), Rua Júlio de Faria com a Duque de Caxias (trânsito impedido) e Rua Eliseu Augusto Teixeira com a Rua Cel. Rodrigues Simões (trânsito impedido). Esses acessos ficarão interditados até o próximo dia 29 de novembro.

A Diretoria Municipal de Obras prevê a construção de até 100 novas canaletas nos principais cruzamentos de ruas e avenidas dos bairros. Até o último dia 19, foram finalizadas e liberadas para o tráfego de veículos, todas as canaletas programadas nos seguintes locais: cruzamento da Moraes Gordo com a Rua 4 de Junho, Rua Cel. Joaquim Floriano e Moraes Gordo, Ruas Duque de Caxias com a Avenida Irmãs Cintra, Rua 7 de Setembro com a Rua Irmãs Campos Silveira, Rua Francisco da Cruz Mellão com a Rua dos Andradas e ainda Rua Prima Delgallo com a Dr. Júlio de Faria.