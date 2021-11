Sebrae e Crefito oferecem capacitação gratuita para fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais

Inscrições gratuitas estão abertas e podem ser feitas até segunda-feira (29)

Da Redação

Pensando em capacitar fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais em gestão e empreendedorismo, o Sebrae-SP e o CREFITO-3 realizam um evento online entre os dias 30 de novembro e 2 de dezembro (terça a sexta), das 19h às 21h. As inscrições gratuitas estão abertas e podem ser feitas até segunda-feira (29) pelo link. Mais informações pelo WhatsApp (16) 3111-9905.

No primeiro dia (30/11), as pessoas inscritas vão aprender sobre inovação e planejamento estratégico na prática para alcance de resultados. No segundo dia (1/12), o tema será gestão financeira aplicada a profissionais de saúde. Na sequência, no dia 2/12, os profissionais vão entender como atrair, encantar e manter clientes. Por fim, no dia 3/12, o Sebrae-SP vai mostrar as características e comportamentos de empreendedores e empreendedoras de sucesso.

“Essa é uma excelente oportunidade para fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais conhecerem mais sobre a gestão de um negócio. Queremos despertar o empreendedorismo nas pessoas e contribuir para que todos e todas profissionais passem a explorar melhor as oportunidades no mercado para alavancarem seus negócios”, comenta o diretor-superintendente do Sebrae-SP, Wilson Poit.

SERVIÇO

Capacitação Gestão & Empreendedorismo

Datas: 30 de novembro, 1, 2 e 3 de dezembro

Horário: 19h às 21h

Inscrições gratuitas no link

Mais informações: (16) 3111-9905