Pardinho: colisão entre carro e caminhão mata mulher de 32 anos

Carro bateu na traseira de um caminhão na vicinal que liga Pardinho a Castelinho

Da Redação

Um acidente envolvendo carro e caminhão na Rodovia Pedro Bosco (SPA 007/209), em Pardinho, resultou na morte de Natália Cristina Correa, de 32 anos. O fato ocorreu por volta das 19h40 de sábado, 27 de novembro.

Consta em boletim que, no quilômetro 17 mais 500 metros, um Volkswagen Polo trafegava pela pista quando atingiu a traseira de um caminhão. O carro era dirigido por um homem de 35 anos.

Natalia nao resistiu ao impacto e morreu no local. Motoristas do caminhão e do carro foram socorridos e levados ao Hospital das Clínicas de Botucatu para cuidados médicos.

As causas do acidente serão apuradas pela polícia.