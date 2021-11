Botucatu receberá lideranças do movimento das APAES do estado

Encontro visa debater ações para que as APAES paulistas possam oferecer ininterruptamente um serviço de excelência

Da Redação

Nos dias 2 e 3 de dezembro, a cidade de Botucatu sediará a 7ª reunião ordinária da diretoria da Federação das APAES do Estado de São Paulo (FEAPAES-SP), instituição que congrega as 308 APAES do estado de São Paulo, e que juntas atendem mais de 70 mil pessoas com deficiências. Ao todo, lideranças de 23 regiões do Estado estarão presentes, além de membros da diretoria executiva e conselho fiscal da FEAPAES-SP. A reunião acontecerá na sede da APAE de Botucatu.

O encontro visa debater ações para que as APAES paulistas possam oferecer ininterruptamente um serviço de excelência para as pessoas com deficiência intelectual e/ou múltipla. “Para as organizações paulistas, esse é um grande desafio, pois além da necessidade de buscar atualização e capacitação contínua, com recursos escassos e os repasses governamentais insuficientes as contas não fecham e foram agravadas pela pandemia”, destaca Vera Lucia Ferreira, presidente da FEAPAES-SP

Para auxiliar nesse obstáculo, a FEAPAES-SP trabalha para assessorar as 308 APAES paulistas, oferecendo capacitações contínuas nas três áreas de atuação das instituições: assistência social, educação e saúde, e na área da gestão e jurídica, com o intuito de fortalecer estratégias de sustentabilidade financeira e para que todas as ações estejam amparadas às leis.

Além das capacitações, a FEAPAES-SP articula junto ao governo estadual ações de defesa e garantia de direitos das pessoas com deficiência, e busca parcerias com o setor privado. “Esses encontros são importantes para que, enquanto rede, possamos falar a mesma língua. Essas lideranças são responsáveis por disseminar os temas tratados para as regiões em que atuam, consolidando o movimento no Estado” conclui a presidente da FEAPAES-SP, Vera Lucia Ferreira.