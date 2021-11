Botucatuenses dominam o Campeonato Paulista de Atletismo Sub-14

Na classificação geral por equipes, o título ficou com a equipe botucatuense de atletismo, que somou 157 pontos

Da Redação

O Campeonato Paulista de Atletismo sub-14, realizado no último domingo, 28, registrou o domínio do atletismo botucatuense no cenário estadual. A competição marcou o encerramento das competições oficiais da Federação Paulista de Atletismo e foi realizada na Arena Olímpica – Centro de Excelência Esportiva de Atletismo, em São Bernardo do Campo.

Na classificação geral por equipes, o título ficou com a equipe botucatuense de atletismo, que somou 157 pontos. Em segundo lugar ficou o Grêmio Esportivo Atletismo Brasil, com 129 pontos e fechando o pódio, o Centro Olímpico de Treinamento Pesquisa, com 101 pontos.

Botucatu também venceu no geral masculino, com 112 pontos; em segundo ficou o Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa com 67 pontos e fechando o pódio, o Selai Ilha Bela, com 60 pontos.