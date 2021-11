Comércio de Botucatu inicia na próxima segunda (6) horário especial para o final de ano

Horário especial terá início a partir da próxima segunda-feira, 6 de dezembro, e até o dia 23

Os consumidores de Botucatu e região terão mais oportunidades de fazer suas compras no comércio local. Está definido o horário especial para o final de ano, após acordo entre os sindicatos das classes patronal e de funcionários.

A partir da próxima segunda-feira, 6 de dezembro, até o dia 23, as lojas do comércio varejista funcionarão das 9 às 22 horas, sem interrupção. Nestas duas primeiras semanas do mês, os domingos compreendidos nos dias 12 e 19 terão aberturas das lojas das 9 as 17 horas, também de maneira contínua.

Na véspera do Natal, em 24 de dezembro (sexta-feira), o comércio terá funcionamento das 9 as 17 horas. Já no dia 25 todas as lojas estarão fechadas, com atendimento retornando na segunda-feira, 27, das 9 as 18 horas.

No dia 31, também uma sexta-feira, o comércio varejista atenderá das 9 as 17 horas, retornando na segunda-feira, 3 de janeiro, a partir das 9 horas.

Supermercados e shopping center terão horários diferentes do comércio varejista por possuírem outras convenções coletivas entre empresários e funcionários.