Enquete de rádio coloca Cury à frente de Spadaro na disputa para deputado estadual

Da Redação

Uma enquete realizada pela Rádio Municipalista de Botucatu na manhã desta segunda, 29 de novembro, pediu a opinião dos ouvintes diante de um possível cenário para as eleições 2022, com Fernando Cury buscando a reeleição e André Spadaro se candidatando a deputado estadual.

O resultado da enquete trouxe Cury como favorito, com 73% dos votos, e o atual secretário de saúde com 27%. “Eu acho que o Fernando Cury vem realizando um trabalho muito incrível e isso precisa continuar. Por isso, eu estou com o Fernando”, afirmou o ouvinte Rodrigo, morador do centro de Botucatu.

Para o âncora do programa A Marreta, que promoveu a pesquisa, “os partidos, os políticos, todos precisam pensar na opinião do povo, antes de pensar em lançar qualquer outro candidato”.

Durante o programa, o vereador Cula fez uma participação, afirmando que “Fernando Cury é a melhor opção para Botucatu. Ouvi hoje uma entrevista dele, em que ele anunciou que está trazendo tanta coisa boa para a nossa cidade. Ele já vem fazendo um ótimo trabalho, então não podemos perder alguém que tem feito tanto por nossa região. Pra mim, é Fernando Cury para estadual e João Cury para federal”.

“Os políticos precisam sentar, conversar e pensar juntos no que é melhor para Botucatu, sem divisões. É preciso abrir mão de qualquer mágoa ou ressentimento, porque isso pode prejudicar a nossa cidade. Se forem lançados dois candidatos e, por ventura, nenhum for eleito, nossa cidade só tem a perder. Então, esperamos que eles entrem num acordo e ouçam a opinião do povo”, disse Vanderlei dos Santos ao finalizar o programa.