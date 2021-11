São Manuel estenderá horário de vacinação contra a Covid-19

Intenção é imunizar com a segunda dose o maior número possível de pessoas que estão em atraso

Da Redação

Visando acelerar o processo do ciclo vacinal com a segunda dose da vacina contra o COVID-19, a Diretoria Municipal de Saúde decidiu que às quartas-feiras o horário de vacinação no poliesportivo será estendido, sendo realizado das 9h às 19h30.

Nos próximos dias 02 (quinta) e 03 (sexta-feira) a vacinação irá acontecer também no posto do Distrito de Aparecida e nos dias 6 (segunda) e 7 (terça-feira) no posto do Jardim Santa Mônica, sempre das 9h às 14 horas.

A intenção é imunizar com a segunda dose o maior número possível de pessoas que estão em atraso. No último boletim divulgado, na sexta-feira, dia 26, haviam 1.826 pessoas em atraso com a segunda dose da vacina.