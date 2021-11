Senai de Botucatu oferece curso gratuito curso gratuito de Características Técnicas de Motocicletas

Inscrições ocorrerão na Secretaria de Desenvolvimento (Estação Ferroviária), em 1º de dezembro

Da Redação

A Prefeitura de Botucatu e o SENAI oferecerão mais um curso profissionalizante gratuito na Cidade, nesta quarta-feira, 01. Além das 16 vagas que serão abertas para o curso de Inspetor de Qualidade, também serão disponibilizadas 32 vagas para o curso Características Técnicas de Motocicletas.

Ao todo a capacitação terá 36 horas, e tem como objetivo o desenvolvimento de competências para o conhecimento dos principais sistemas da motocicleta, identificando seus principais componentes e suas respectivas funções.

As inscrições ocorrerão de forma presencial na Secretaria de Desenvolvimento (Estação Ferroviária) no dia 1º de dezembro, a partir das 8 horas. Para participar, o aluno deve ter 16 anos de idade ou mais, e ter concluído o Ensino Fundamental.

No ato da inscrição, o candidato deverá apresentar copia do RG (não pode ser a CNH), cópia do CPF; comprovante de escolaridade e comprovante de residência. No caso do candidato ser menor de idade, estes devem levar as cópias do RG e CPF dos pais ou responsáveis.

As inscrições serão realizadas conforme ordem de chegada e atendimento aos pré-requisitos. Elas serão encerradas assim que o número de vagas for preenchido.

O início do curso está previsto para o dia 08 de dezembro, com término previsto para o dia 20 de dezembro. Serão duas turmas com as aulas ocorrendo de segunda a sexta, das 13 às 17 horas ou das 18 às 22 horas.

Mais informações:

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Relações Institucionais e Trabalho

Rua Benjamim Constant, 161, Vila Jaú (antiga Estação Ferroviária)

Telefone: (14) 3811-1493