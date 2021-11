Divulgada tabela das finais dos torneios de futsal e futebol de campo em Botucatu

Toda a entrada do público é gratuita

Foram divulgados os jogos da fase final dos Campeonatos de Futebol e Futsal organizados pela Secretaria de Esportes e Promoção da Qualidade de Vida.

Acompanhe os torneios e partidas. Toda a entrada do público é gratuita, mediante protocolos sanitários vigentes.

Copa Cidade de Futsal



Data: 30/11

19h – São Luiz x Vem Tranquilo – Série Prata – Quartas de Final

20h – Exterminadores x Marreco – Série Prata – Quartas de Final

21h – Turbinado x Quitanda do Zézinho – Final Feminino

Local: Ginásio Municipal “Mario Covas Júnior”

Data: 02/12

19h30 – Real Madruga x Ayern de Mundice – Série Ouro – Semifinal

20h30 – Cuesta x Vatos Locos – Série Ouro – Semifinal

Local: Ginásio Municipal “Mario Covas Júnior”

Os jogos da Semifinal Série Prata serão realizados nesta sexta-feira, 3, a partir das 19h30, no Ginásio Municipal. Os jogos das finais da Série Prata e Série Ouro acontecerão no dia 10 de dezembro, a partir das 19h15, também no Ginásio Mario Covas Júnior. As competições esportivas em Botucatu têm entrada franca.

Campeonato Botucatuense de Futebol



Data 05/12 (domingo)

8h30 – Monte Mor x Amigão – Série A – Final

Local: Complexo Esportivo “Lourival Antônio Prearo” (Campo da Vila Maria)

8h30 – 24 de Maio x Cachoeira – Série C – Semifinal

10h30 – Expressinho x D’Kebra – Série C – Semifinal

Local: Estádio Severino de Almeida – Rubião Junior

