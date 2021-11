Enem 2021: gabaritos oficiais serão liberados amanhã (1); resultado sai em fevereiro

Percentual de abstenções foi de 26% no primeiro dia e 29,9% no segundo dia de prova

Da Agência Educa Mais Brasil

O gabarito oficial e os cadernos de questões do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021 serão liberados amanhã, dia 1º de dezembro. A informação foi confirmada ontem, 29, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) durante coletiva de imprensa.

O exame, que teve cerca de 3,1 milhões de inscritos na edição deste ano, foi aplicado nos últimos dois finais de semana. O percentual de abstenções foi de 26% no primeiro dia e 29,9% no segundo dia de prova. Ainda de acordo com o Inep, o resultado das provas será divulgado no dia 11 de fevereiro de 2022. A partir dele, os candidatos poderão tentar uma vaga no ensino superior de todo o país.

Para os inscritos que não puderam comparecer por apresentar sintomas de doenças infectocontagiosas previstas nos editais ou por problemas logísticos, o prazo para solicitar a reaplicação do exame iniciou ontem (29) e segue até o dia 03 de dezembro. O pedido pode ser realizado através da Página do Participante.

Para tanto, será necessário anexar documentos legíveis que comprovem a condição de saúde. O documento deve ser anexado em formato PDF, PNG ou JPG, no tamanho máximo de 2 MB. Na documentação, deve constar o nome completo do participante, o diagnóstico com a descrição da condição de saúde, o código correspondente à Classificação Internacional de Doença (CID 10), além da assinatura e da identificação do profissional competente, com o respectivo registro do Conselho Regional de Medicina (CRM), do Ministério da Saúde (RMS) ou de órgão competente, assim como a data do atendimento. Posteriormente é preciso verificar, na Página do Participante, se o pedido foi aprovado.

Reaplicação

As provas do Enem 2021 para os inscritos ausentes, com pedido autorizado pelo Inep, serão aplicadas em 9 e 16 de janeiro de 2022, mesmas datas do exame para Pessoas Privadas de Liberdade ou sob medida socioeducativa que inclua privação de liberdade (Enem PPL) 2021. Também nessas datas o exame será aplicado para aqueles que se inscreveram entre 14 e 26 de setembro, após nova oportunidade destinada às pessoas isentas da taxa de inscrição que faltaram ao Enem 2020.