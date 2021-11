Instituto de Biociências de Botucatu abre concurso para contratar assistente administrativo

Para este concurso público será destinada uma vaga, com jornada semanal de trabalho de 40 horas

Da Redação

A Diretoria Técnica da Divisão Técnica Administrativa do Instituto de Biociências da Unesp de Botucatu (IBB) divulga que estarão abertas as inscrições para Concurso Público para provimento do emprego público sob organização e aplicação da Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – Fundação Vunesp. Este concurso destina-se ao emprego público de Assistente Administrativo II (área de atuação: acadêmica). As inscrições estarão abertas a partir das 10h do dia 24 de novembro de 2021, até às 23h59 do dia 06 de janeiro de 2022, e devem ser feitas exclusivamente pelo site: https://www.vunesp.com.br/

Para este concurso público será destinada uma vaga, com jornada semanal de trabalho de 40 horas. Para a inscrição, o requisito exigido é Ensino Médio Completo ou Equivalente. O IBB oferece aos seus servidores os seguintes benefícios: vale alimentação, vale transporte, plano de saúde (por adesão), plano odontológico (por adesão).

O servidor prestará serviços nos equipamentos e unidades administrativas do IBB, dentro do horário estabelecido pela Administração, podendo ser diurno e/ou noturno, em dias de semana, sábados, domingos e/ou feriados. O regime jurídico será o Celetista, conforme disposto na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

O valor da taxa de inscrições é de R$56,00. O pagamento deverá ser feito através de boleto bancário, gerado até às 23h59 do último dia de inscrições, o qual poderá ser pago em dinheiro ou cheque em qualquer agência bancária ou por meio de cartão de crédito, até o dia 7 de janeiro de 2022. Para mais informações, como redução da taxa de inscrição, acesse o edital completo: https://documento.vunesp.com.br/documento/stream/MjQwOTEzOQ%3d%3d