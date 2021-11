Jardim Monte Mor e Pardinho recebem o Circuito Arte de Rua, neste fim de semana

Evento é realizado por artistas e produtores botucatuenses, desde 2006, e propõe a valorização da Cultura Hip Hop e à arte urbana

Da Redação

Sempre combinando a cultura hip-hop e a cultura urbana, o evento Arte de Rua acontece a partir das 13 horas no programa Adolescer, localizado no Jardim Monte, neste sábado, dia 04 de dezembro, e em Pardinho, no Centro Max Feffer, a partir do meio-dia deste domingo, dia 05.

Para o público botucatuense interessado em ir ao evento em Pardinho, haverá um ônibus gratuito com saída às 11h da Praça do Bosque, no centro de Botucatu, com retorno após o término do evento.

O Circuito Arte de Rua conta com variadas atrações, como Oficina e Batalha de Dança Breaking, Batalha de MC´s, graffiti, discotecagem, Rap ao vivo, Capoeira, Malabares, Basquete e Baile de Rua. Os eventos ainda irão acontecer na Escola Cevila, na Praça da Juventude da COHAB 1 e na Praça do Bosque, no centro de Botucatu, respectivamente, nos dias 11, 12 e 19 de dezembro.

O evento cultural realizado por artistas e produtores botucatuenses, desde 2006, e propõe a construção e valorização coletivas de identidades relacionadas à Cultura Hip Hop e à arte urbana, além da ocupação do espaço público, do espaço social e do espaço político de forma diversa e democrática.

Este projeto é realizado com recursos da Lei Aldir Blanc e através do apoio da Prefeitura de Botucatu, do Estado de São Paulo e do Centro de Cultura Max Feffer.

Para acompanhar a programação e novidades do Arte de Rua, siga no Facebook – Arte de Rua Botucatu; Instagram – @artederua.botucatu; e no Youtube – Arte de Rua Botucatu.

AGENDA ‘ARTE DE RUA’ – BOTUCATU E PARDINHO:

– Dia 4 de dezembro, no Programa Adolescer, Jardim Montemor – Rua Hermes Fonseca, n° 542 – às 13h

– Dia 5 de dezembro, em Pardinho, no Centro de cultura e sustentabilidade Max Feffer, às 12h

– Dia 11 de dezembro, na Escola Cevila, às 13h

– Dia 12 de dezembro, na Praça da Juventude (COHAB 1), às 13h

– Dia 19 de dezembro, na Praça do Bosque às 13h