Parque Tecnológico receberá 5ª rodada de empreendorismo e inovação

O Parque Tecnológico Botucatu promoverá, de 7 a 9 de dezembro, a 5ª Rodada de Empreendedorismo e Inovação. As transmissões terão início sempre a partir das 19 horas e serão realizadas de forma online. As inscrições estarão abertas do dia 1° a 7 de dezembro e poderão ser realizadas pelo site: https://www.parquebtu.org.br/.

O evento contará com a participação de autoridades governamentais, entidades que representam empresas e instituições envolvidas com tecnologia, empreendedorismo e inovação. A ideia é provocar debates em torno dos desafios, oportunidades e expectativas geradas a partir do momento adverso que o mundo enfreenta visando a retomada econômica.

O evento ainda marcará a apresentação dos Pitchs do Desafio Empreenda Botucatu / Escola de Inovadores 2021 para uma banca avaliadora, o qual contará com premiação para os projetos mais pontuados.

Dia 07

– O primeiro dia da Rodada de Empreendedorismo terá início às 19h, com o Cerimonial de Abertura. Neste mesmo dia ainda será realizada uma Live, com o tema “Retomada da Economia no Estado de São Paulo” e uma palestra sobre “Insights e Tendências pós pandemia”.

– Entre os convidados estão: Daniel da Cruz Lopes, diretor executivo do Parque Tecnológico Botucatu; Carlos Frederico Wilcken, Presidente do Conselho de Administração da Associação Parque Tecnológico Botucatu (APTB); Leandro Amaral, diretor do Ciesp – Regional de Botucatu; Rodrigo Rodrigues, o vereador “Palhinha”, Presidente da Câmara Municipal de Botucatu; Eduardo Nascimento, gerente Escritório Regional do SEBRAE em Botucatu; Alexandre Robazza, consultor do Sebrae-SP; Fábio Vieira de Souza Leite, Secretário Municipal de Governo da Prefeitura de Botucatu; Paula Lima, Coordenadora de Ciência , Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo e Fábio Rocha, Diretor do SENAI Botucatu.

Dia 08

– No segundo dia, também com início às 19h, a Rodada será marcada por duas palestras: uma sobre “Empreendedorismo como estratégia de carreira” e outra sobre “Construir, executar e transformar uma ideia”.

– Neste dia, participarão: Everton Silva, diretor de Tecnologia da Informação da Sympicity Brasil; Roberto Pina, sócio fundador da SEVENSETE e Prof. Dr. Ricardo Rall, Diretor Administrativo e Financeiro do Parque Tecnológico Botucatu.

Dia 09

– No último dia de apresentações, serão realizados os Pitchs, a premiação do VI Desafio Empreenda Botucatu 2021 e encerramento da 5ª Rodada de Empreendedorismo e Inovação.

– Participarão desta noite: Prof. Dr. Rui Seabra Ferreira Júnior, membro do Conselho de Administração da APTB; Prof. MSc. Letícia Negrisoli, agente de Inovação da Fatec Botucatu; Pedro Jovelli, Diretor de Arte da RioSlum Studio; Daniel da Cruz Lopes, Diretor Executivo do Parque e Celso Fernandes, Diretor da Fatec Botucatu.