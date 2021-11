Procon notifica Casas Bahia por vender celular com 80% de desconto e cancelar pedidos

Modelo, cujo preço original é de, aproximadamente, R$ 3 mil, estava sendo oferecido por R$ 700

Da Redação

O Procon-SP notificou ontem, 29, a Via S/A, responsável pelo site da Casas Bahia, pedindo explicações sobre o não cumprimento da oferta de aparelho celular da marca Samsung feita durante a data promocional da Black Friday. O modelo, cujo preço original é de, aproximadamente, três mil reais, estava sendo oferecido por setecentos reais.

Consumidores questionaram nas redes sociais que, mesmo após terem finalizado a compra, a empresa cancelou o pedido. O Procon-SP quer que a Via S/A esclareça quais as razões do cancelamento e quantos pedidos de compra relacionados a essa oferta foram recebidos.

A empresa também deverá explicar sobre o plano de ação para resolver as reclamações apresentadas no seu SAC e no Procon-SP.

A Via S/A tem três dias para responder ao questionamento do Procon-SP.