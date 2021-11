Prorrogadas inscrições para Etecs e Fatecs no primeiro semestre de 2022

Critério de seleção para os dois processos seletivos será por análise do histórico escolar

Da Redação

O prazo para inscrição no Vestibulinho das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) e no Vestibular das Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs), para o primeiro semestre de 2022, foi prorrogado. Interessados em estudar nas Etecs poderão se inscrever até as 15 horas da próxima segunda-feira, 6 de dezembro, exclusivamente pelo site. Já o prazo de inscrição para as Fatecs termina no dia 8 de dezembro, também às 15 horas, somente pela internet.

O critério de seleção para os dois processos seletivos será por análise do histórico escolar. Para as Etecs, serão consideradas as notas das disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática, referentes ao sétimo ou oitavo ano do Ensino Fundamental, concluído até 2019 ou 2020. Os candidatos que vão concorrer a uma vaga nas Fatecs terão que apresentar as notas referentes à primeira ou segunda série do Ensino Médio, concluída até 2019 ou 2020.

As Etecs e Fatecs disponibilizam computadores e acesso à internet a quem tiver dificuldade para fazer a inscrição. Os interessados devem verificar data e horário de atendimento nas unidades. Para utilizar os equipamentos, será obrigatório o uso de máscara de proteção facial e também respeitar as demais medidas de proteção do Protocolo Sanitário Institucional do CPS.

Ensino gratuito e de qualidade

O Centro Paula Souza (CPS) oferece mais de 104 mil vagas, distribuídas em todas as regiões do Estado, para os dois processos seletivos, sendo 87.415 para os Ensinos Técnico, Integrado, Médio com ênfase e Especialização e 17.495 vagas para o Ensino Superior de Tecnologia.

O Sistema de Pontuação Acrescida do CPS concede acréscimo de pontos à nota final do processo seletivo das Etecs e Fatecs, sendo 3% a estudantes afrodescendentes e 10% a oriundos da rede pública. Quem estiver nas duas situações, recebe 13% de bônus.

A leitura atenta do Manual do Candidato e o preenchimento da ficha de inscrição eletrônica (disponíveis nos sites vestibulinhoetec.com.br e vestibularfatec.com.br) é de responsabilidade exclusiva do candidato ou de seu representante legal (pai, mãe, curador ou tutor), quando menor de 16 anos.

Como se inscrever no Vestibulinho

O candidato precisa acessar o site, cadastrar o CPF (Cadastro de Pessoa Física) para gerar uma senha de segurança e acesso à ficha eletrônica de inscrição. Após o preenchimento dos dados, é necessário definir o curso e a escola onde pretende estudar. Para o Ensino Técnico, é possível escolher outro curso ou período como segunda opção, desde que oferecido na mesma unidade em que o candidato vai se inscrever.

Ao término do preenchimento do formulário eletrônico, é necessário enviar os documentos por meio de upload. São aceitos como documento de identificação o RG ou a Carteira de Registro Nacional Migratório – CRNM (CIE/RNM/RNE).

A taxa de inscrição do Vestibulinho de R$ 19 deve ser paga em dinheiro, até o fim do expediente bancário do dia 6 de dezembro, em qualquer agência bancária, mediante a apresentação do boleto impresso no momento da inscrição eletrônica, ou via internet, no banco do candidato ou ainda pela ferramenta Getnet (pagamento com cartão de crédito) disponível na internet.

Mais informações pelos telefones (11) 3471- 4071 (Capital e Grande São Paulo) e 0800 772 2829 (demais localidades) ou pelo www.vestibulinhoetec.com.br.

Como se inscrever no Vestibular

É necessário preencher a ficha de inscrição e o questionário socioeconômico, imprimir o boleto e pagar a taxa no valor de R$ 39, em dinheiro, até o dia 8 de dezembro, em qualquer agência bancária, mediante a apresentação do boleto impresso no momento da inscrição eletrônica, ou pagar, via internet, no banco do candidato ou ainda pela ferramenta Getnet (pagamento com cartão de crédito) disponível na internet.

Serão aceitos como documento de identificação pessoal o RG, a carteira de Registro Nacional Migratório – CRNM (CIE/RNM/RNE) ou a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A CNH só será aceita na etapa de inscrição e, em caso de classificação, o candidato deverá apresentar o RG ou a CRNM no ato da matrícula.

Lançamento de notas

Para se inscrever no processo seletivo das Fatecs, os candidatos que concluíram ou concluirão em 2021 o Ensino Médio regular devem inserir a nota final de Português e Matemática, obtidas na segunda série do Ensino Médio referente ao ano escolar de 2020. Outra opção é inserir a nota final da disciplina de Língua Portuguesa e de Matemática, da primeira série do Ensino Médio concluída até 2019.

Outras informações pelos telefones (11) 3471-4103 (Capital e Grande São Paulo) e 0800-596 9696 (demais localidades) ou pelo site www.vestibularfatec.com.br.