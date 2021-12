Unesp Botucatu sedia Campeonato Cordeiro Paulista 2021

Além de sediar o evento, a FMVZ ficou responsável pelo manejo sanitário e nutricional dos animais

Da Redação

No dia 30 de novembro, aconteceu a solenidade de encerramento e a premiação da vigésima edição do Campeonato Cordeiro Paulista (CCP), organizado pela Associação Paulista de Criadores de Ovinos (Aspaco), em parceria com a Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia (FMVZ) da Unesp, câmpus de Botucatu.

O evento, uma referência para produtores comerciais de ovinos, tem como objetivo conhecer a performance das diferentes raças no desempenho de engorda em confinamento e na avaliação posterior de suas carcaças, além de promover o consumo de carne de cordeiro e demais aspectos da cadeia produtiva.

Na edição 2021, a segunda realizada na FMVZ/Unesp, participaram aproximadamente uma centena de animais, inscritos por 18 criadores. Os animais ficaram no mesmo ambiente, na Fazenda Experimental Lageado recebendo alimentação padronizada e foram abatidos para uma avaliação do ganho de peso e da qualidade da carcaça. Durante a solenidade foram divulgados os nomes dos criadores que tiveram o melhor desempenho em peso e o melhor desempenho em carcaça.

O zootecnista Francisco Manoel Fernandes, presidente da Aspaco, falou sobre a importância do evento. “O criador que participa do CCP tem informações importantes sobre o desempenho de sua criação. Além disso, os dados gerados pelo CCP ficam disponíveis no site da Aspaco para serem consultados por universidades, alunos e pesquisadores em geral”.

Além de sediar o evento, a FMVZ ficou responsável pelo manejo sanitário e nutricional dos animais. Por isso, ao final da solenidade, representantes da Aspaco fizeram agradecimentos especiais e homenagens, com entrega de troféus aos representantes da Faculdade no evento: professores Cezinande de Meira, diretor da FMVZ; Mario De Beni Arrigoni, vice-diretor da FMVZ; Ciniro Costa, supervisor das Fazendas de Ensino, Pesquisa e Extensão (FEPE); Cyntia Ludovico Martins, vice-supervisora das FEPE; Paulo Roberto de Lima Meirelles, vice-chefedo Departamento de Melhoramento e Nutrição Animal e Rogério Martins Amorim, do Departamento de Clínica Veterinária.

Para o professor Meirelles, a parceria entre FMVZ e Aspaco para a realização do CCP foi muito positiva. “Foi uma oportunidade para alunos de graduação e pós-graduação da FMVZ acompanharem uma prova de ganho de peso desde o planejamento até a execução. Eles participaram desde as tratativas prévias até a recepção dos animais, dieta dos animais, os tratos iniciais e a rotina de manejo. Acompanharam todas as planilhas de avaliação, o cálculo da alimentação e outros aspectos. Além disso, o evento projeta o nome da FMVZ no cenário da ovinocultura paulista, pelos resultados muito bons obtidos aqui. Por sua vez, a Aspaco aproveitou a infraestrutura e a competência técnica da FMVZ para fazer um excelente evento para seus associados. Todos ganharam com a iniciativa”.

A equipe da FMVZ foi composta por dois pós-graduandos, cinco alunos de graduação e um servidor, sob a coordenação do professor Meirelles. Juliana da Silva Barros, doutoranda em Zootecnia pela FMVZ, na área de Forragicultura e Pastagem, atuou diretamente na condução diária do projeto. Sobre a experiência, ela comentou. “Do ponto de vista técnico, é muito importante vivenciar um evento assim. Foi muito rico para todos nós, especialmente para os alunos de graduação que puderam, por dois meses, ter um contato direto com a área de produção de ovinos, desde o manejo até a avaliação das carcaças, indo muito além do que é aprendido em sala de aula”.

O professor Meira, diretor da FMVZ, também comentou a importância da realização do CCP. “É o segundo evento que fizemos juntos nessa retomada da parceria com a Aspaco. Já houve uma evolução em relação ao evento passado. É muito importante para nós, termos esse contato com os criadores de ovinos que, por sua vez, se aproximam da Faculdade, participam do processo e conseguem ganhos técnicos em relação aos seus rebanhos. É uma parceria que pretendemos continuar pelos próximos anos, pois traz ganhos para todos os envolvidos”.

Na etapa de ganho de peso do CCP 2021, o vencedor foi a Agropecuária Entrerios. Na etapa de avaliação de carcaças, o vencedor foi o criador Antonio Roberto Alves Correia, da Fazenda União do Brasil, de Buri/SP, que também foi o grande campeão geral do evento.

Os resultados e dados técnicos do evento podem ser consultados no site da Aspaco: www.aspaco.org.br