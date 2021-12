Polícia Militar inscreve até dia 8 para concurso com 2.700 vagas de soldado

Candidatos precisam ter idade mínima de 17 anos e máxima de 30 anos

Da Redação

A Polícia Militar de São Paulo está com as inscrições abertas para 2.700 vagas de soldado PM de segunda classe, com remuneração inicial de R$ 3.360. Os interessados deverão se inscrever até 8 de dezembro, quarta-feira, pelo site da Fundação Vunesp, responsável pela seleção. O endereço é www.vunesp.com.br. A taxa de inscrição é de R$ 57.

Os candidatos precisam ter idade mínima de 17 anos e máxima de 30 anos, além do ensino médio completo. A altura mínima exigida é de 1m55 para mulheres e de 1m60 para homens.

A aplicação da primeira prova, com questões objetivas e dissertativas, está prevista para 6 de fevereiro de 2022, um domingo, nas cidades de Araçatuba, Bauru, Campinas, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo e Sorocaba.

O edital, com todas as informações sobre o certame, pode ser visto no site da Vunesp. Outras informações podem ser obtidas pelo site www.vunesp.com.br ou pelo link “Fale Conosco” da página da Vunesp.