Segunda etapa on line do Festival “Raízes & Frutos – Etnomúsica Paulista” é neste final de semana

Apresentações musicais foram gravadas no município de São Manuel

Da Redação

Nos dias 03 e 04 de dezembro, acontece a segunda e última etapa da programação on line do Festival “Raízes & Frutos – Etnomúsica Paulista”, com a disponibilização de shows de artistas e ligados a manifestações musicais caipira, caiçara, afro-brasileiras e com influências latino-americanas. Também integram a programação, rodas de prosa com artistas e pesquisadores sobre temas ligados à identidade cultural paulista.

Todas as transmissões são gratuitas e acontecerão por meio do canal TV Abacateiro, no YouTube (youtube.com/abacateviola).

As apresentações musicais foram gravadas no município de São Manuel, na etapa presencial do evento, realizada no início de novembro, que teve também oficinas presenciais com a participação de convidados especiais, além de um encontro de luthiers.

O evento é uma realização da Abacateiro Produção & Arte, com recursos da lei Aldir Blanc do Programa de Ação Cultural (ProAC) da Secretaria de Estado da Cultura do Estado de São Paulo, Governo Federal e apoio da Diretoria de Cultura de São Manuel.

Confira abaixo a programação da segunda semana da etapa on line do o Festival “Raízes & Frutos – Etnomúsica Paulista”.

Sexta – 03/12 – TV Abacateiro, no YouTube (youtube.com/abacateviola)

19h30 – Roda de Prosa – Folias e Romarias – roda de prosa sobre as tradições católicas, o sincretismo religioso e as fusões etno-religiosas. Mediação: Fabius, integrante do grupo Tamoyo, instrumentista, compositor e pesquisador. Participação de Dorinha e Rafael Pinheiro são mestres violeiros, catireiros do grupo de Dança de São Gonçalo de Piracaia/SP e Seu Oliveira, violeiro, mestre dos grupos Os Favoritos da Catira e Folia dos Mensageiros de Santos Reis, de Guarulhos/SP.

20h30 – Show com Osni Ribeiro – cantor, compositor e violeiro de Botucatu/SP, que mescla com maestria as tradições da música caipira, baseada no som da viola, com uma linguagem contemporânea.

21h30 – show com Katya Teixeira – cantora e pesquisadora da cultura popular brasileira. Traz em seu trabalho musical o resultado de suas andanças pelo Brasil, garimpando saberes e sonoridades que incorpora a sua musicalidade.

Sábado – 04/12 – TV Abacateiro, no YouTube (youtube.com/abacateviola)

19h30 – Roda de Prosa – Batuques – roda de prosa sobre as fusões afro-ibéricas encontradas nas Congadas, Umbigadas, Jogos e outras manifestações. Mediação do pesquisador e produtor cultural Chico Galvão. Participação de Ediana Raetano, do grupo de Samba Lenço Mestre Antônio Ferraz; Antônio de Paula Jr., filósofo e diretor cultural da casa de Batuqueiro e Vanderlei Bastos, percussionista, pesquisador e fundador da Casa de Batuqueiro.

20h30 – Show com Douglas Germano – um dos principais compositores brasileiros da atualidade, com músicas gravadas por Elza Soares, Fundo de Quintal, Juçara Marçal e Criolo, entre outros.

21h30 – Show com Paranga – o grupo carrega do legado musical de Elpídio dos Santos, uma fonte inesgotável de belas canções, ao mesmo tempo que mistura, com profunda sensibilidade, a contemporaneidade e a cultura tradicional de sua terra.