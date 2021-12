Anhembi também cancela festas de final de ano e Carnaval de 2022

Município junta-se a Botucatu e Conchas, na região, na decisão de cancelar festividades

Da Redação

Anhembi é mais um da região decidiu pela suspensão das festas de Final de Ano e do Carnaval no próximo ano, devido a variante Ômicron do Covid-19.

Decisão veio após reunião nesta quinta-feira, 2 de dezembro, entre o prefeito Linderval Mota (PP) e membros da Vigilância Sanitária, Secretaria da Saúde, Educação e vereadores da base.

Medida tem o intuito de coibir aglomerações e evitar proliferação dos casos de Covid. Com 6.911 habitantes, acumulou 333 casos desde o início da pandemia, com onze mortes.

Anhembi junta-se a Botucatu e Conchas, na região, na decisão de cancelar festividades de final de ano e também a realização do Carnaval Outros municípios do entorno ainda estudam medidas similares.