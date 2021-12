Barra Bonita também cancela festas de final de ano e Carnaval

Comitê local optou pelo total cancelamentos de eventos que possam gerar aglomeração

Da Redação

Diante da ameaça da variante Ômicron do novo coronavírus, o prefeito da Estância Turística de Barra Bonita, José Luis Rici, nesta quinta-feira, (02) anunciou o cancelamento dos shows que estavam programados para o Natal, além da realização do Réveillon e o Carnaval 2022.

O prefeito consultou o Comitê de Enfrentamento a COVID 19 do município, que o orientou para a não realização dos eventos perante as incertezas

Barra Bonita, até o momento vacinou 82% da população, ou seja, pessoas com idade superior a 12 anos totalmente imunizadas com o esquema vacinal completo, mas o que se discute mundialmente é se as vacinas disponíveis atualmente são eficazes contra essa variante, a Ômicron.

No final de agosto a cidade com 140 casos, sendo que em novembro tivemos apenas 9 casos em Barra Bonita. Houve poucas internações com casos amenos, sem a necessidade de intubar os pacientes.