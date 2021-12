Botucatu encerrou 80 postos de trabalho em outubro, aponta o Ministério da Economia

Conforme a ferramenta, são 38.548 trabalhadores com carteira assinada na Cidade

Por Flávio Fogueral

Pelo segundo mês seguido, Botucatu teve desempenho negativo na geração de emprego, ao extinguir 80 postos de trabalho em outubro, conforme divulgado pelo levantamento mensal do Cadastro Geral dos Empregados e Desempregados (CAGED), ferramenta oficial do Ministério da Economia. Em setembro, também houve retração no saldo de empregos, após quatro meses seguidos de altas.

Conforme a ferramenta, são 38.548 trabalhadores com carteira assinada na Cidade. O resultado de outubro decorre de 1.435 contratações e 1.515 demissões nos cinco principais segmentos econômicos. O acumulado nos últimos trinta dias contrasta ao mesmo período de 2020, no auge da pandemia de Covid-19, com algumas medidas de flexibilização da economia, quando houve saldo de 296 postos formais de trabalho.

Dos cinco segmentos analisados, o desempenho foi negativo em três (indústria, agropecuária e construção). O setor industrial foi o principal responsável pelo ritmo de variação negativa no período mensurado, com a extinção de 255 vagas, decorrentes de 237 contratações e 492 demissões. Na sequência, a agropecuária apesenta retração de 36 postos (67 admissões e 103 demissões). Já a construção civil registrou 19 vagas suprimidas, resultantes de 57 contratações e 76 desligamentos.

Puxados pelas contratações de final de ano e a retomada do consumo, tanto comércio quanto serviços destoaram do desempenho negativo de outubro. Um dos setores que mais gera postos na Cidade, serviços teve o saldo de 178 novos postos, com 672 contratações e 494 demissões. Já o comércio teve saldo positivo de 52 vagas, sendo 402 admissões e 350 desligamentos.

Por gênero, homens foram os que concentraram os maiores desligamentos, com a extinção de 220 postos, fazendo contraponto com mulheres, que foram responsáveis pelo saldo positivo de 140 vagas formais. O levantamento do Caged ainda apresenta que os maiores saldos negativos foram em pessoas de 30 a 39 anos (-96), 50 a 64 anos (-68), 40 a 49 anos (-65).No entanto, pessoas de 18 a 24 anos concentraram o saldo positivo de 156 novos postos.

Já por nível de escolaridade, os encerramentos de vagas foram mais concentrados em botucatuenses com Ensino Médio completo (-54) e Fundamental incompleto (-19). Única formação educacional com variação positiva, Superior Incompleto registrou saldo de 8 novas vagas.