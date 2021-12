Polícia esclarece incêndio de ônibus em Areiópolis

Autor, um homem de 42 anos, foi capturado na sexta-feira (26)

Da Redação

A Polícia Civil esclareceu um incêndio praticado em um ônibus de transporte de trabalhadores rurais, no último dia 25, na cidade de Areiópolis. O autor, um homem de 42 anos, foi capturado na sexta-feira (26).

Na ocasião do crime, o coletivo estava estacionado nas proximidades da residência da vítima, que durante a madrugada recebeu a ligação de um amigo informando que o seu veículo estava pegando fogo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, controlou as chamas e impediu que o incêndio tomasse outras proporções. Os fatos foram registrados na Delegacia de Polícia do município (Deinter 7), que imediatamente iniciou as diligências.

Após minucioso trabalho de apuração, os agentes conseguiram identificar que o suspeito seria um homem que havia pedido emprego ao proprietário do ônibus.

Diante de uma negativa, ele teria se revoltado e cometido o crime. A partir das informações colhidas, foi requerida a prisão de preventiva do suspeito, sendo que a solicitação foi prontamente deferida pelo Poder Judiciário.

O homem foi encontrado no Núcleo Habitacional Comendador José Zill e recolhido à Cadeia Pública local, onde permanece à disposição da Justiça.