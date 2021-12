São Manuel aciona decoração natalina de 2021

Novos locais incluídos na decoração foram o Santuário de Santa Terezinha, Rodoviária e a entrada das Cohabs

Da Redação

A Administração Municipal de São Manuel inaugurou oficialmente, na noite de quarta-feira, dia 1º, a iluminação do “Natal Iluminado 2021”, a partir do coreto do jardim público.

Além dos pontos clássicos já enfeitados anualmente, o parquinho do Poliesportivo, a Praça Tonico e Tinoco, a rotatória do Cristo, o Coreto do Jardim, o Portal e Santuário de Aparecida, bem como outras localidades foram incluídas para embelezar ainda mais nossa cidade. Os novos locais incluídos na decoração natalina foram: o Santuário de Santa Terezinha, a Praça da Rodoviária e a entrada das Cohabs I e II.

Outra atração será o “Estação Natal Noel”, com atrações diárias e rica decoração nas dependências do Centro Cultural localizado na Estação Ferroviária. Isto irá acontecer a partir do próximo dia 12 de dezembro.