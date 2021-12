Turismo em Botucatu será pauta de audiência pública na próxima terça (7)

Na pauta estão dois projetos de lei que abordam a temática e que atualmente estão em discussão

Da Redação

O desenvolvimento do turismo em Botucatu será o principal tema a ser debatido em audiência pública promovida pela Câmara Municipal, na próxima terça-feira, 7 de dezembro. A reunião, com início às 19 horas, será aberta a empresários do setor e ao público, em geral.

Na pauta da audiência estão dois projetos de lei que abordam a temática e que atualmente estão em discussão no Legislativo botucatuense. Eles dispõem sobre atribuição de Guia de Turismo Local/Regional e a obrigatoriedade de seu acompanhamento nos passeios turísticos e sobre regras mínimas de segurança para a prática de turismo de aventura e ecoturismo no município.

Perguntas serão respondidas presencialmente ou de maneira remota, com o envio do questionamento ou sugestão pertinente ao assunto para o WhatsApp (14) 99610-1981.