Avaré inicia nesta sexta-feira, 3, aplicação da dose adicional da vacina contra Covid com intervalo de 4 meses

Centro de Saúde I vai disponibilizar o reforço das 8 às 17 horas, sem interrupção

Da Redação

A partir de sexta-feira, 3 de dezembro, o intervalo para a dose adicional contra a Covid-19 passa a ser de 4 meses. A recomendação do Governo do Estado de São Paulo leva em conta o atual cenário epidemiológico da doença no mundo e a proximidade das festividades de final de ano.

Nesse primeiro dia da nova etapa, o Centro de Saúde I vai disponibilizar o reforço das 8 às 17 horas, sem interrupção durante o horário de almoço, informa a Secretaria Municipal de Saúde. O endereço é Rua Acre, nº 1281.

O intervalo de 4 meses entre a segunda dose e o reforço vale para quem tomou os imunizantes AstraZeneca, Pfizer e Coronavac. Já quem tomou a vacina da Janssen (dose única) recebe a dose adicional após 61 dias.

Locais de vacinação

A imunização contra a Covid-19 acontece de segunda a sexta-feira nos seguintes locais e horários:

Posto Vera Cruz (Rua Carmem Dias Faria, s/n) das 8 às 11 e das 13 às 16 horas;

Centro de Saúde I (Rua Acre, nº 1281) das 8 às 11 e das 13 às 16 horas;

Posto Brabância (Praça Armando de Paula Assis, s/n) das 8 às 11 horas e das 13 às 16 horas;

Posto Santa Elizabeth (Rua Saul Bertolaccini, s/n) das 13 às 16 horas.

Já a vacinação no posto Bannwart (Rua Avenida Delfina Lopes Peres, s/n) acontece de segunda, quarta e sexta-feira, das 8 às 12 horas.