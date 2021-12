Caio vende mais 20 ônibus para empresa do Distrito Federal

UTB opera há quase 30 anos no transporte de passageiros no Distrito Federal e Goiás

A União Transportes Brasília – UTB, que em maio agregou em sua frota 20 unidades do ônibus Apache Vip, com a compra de veículos urbanos de motor dianteiro para o transporte de passageiros. As 10 unidades zero km adquiridas são da nova geração do Apache Vip, lançada em julho de 2021.

A UTB opera há quase 30 anos no transporte de passageiros no Distrito Federal e Goiás, em linhas municipais, intermunicipais, interestaduais e fretamento.

Sobre os Apache Vip

Os Apache VIP V produzidos para a UTB possuem 12.765 mm de comprimento e lotação para 86 passageiros. Para maior conforto, o salão interno, mais amplo, possui ar-condicionado e vidros com barreiras aos efeitos solares na cor fumê.

As poltronas foram estofadas com a estampa New Kaleidos, lançada este ano pela Caio, que continua a proporcionar aos clientes um material de qualidade superior, de fácil limpeza e manutenção.

Os ônibus possuem total acessibilidade, contando com duas portas e embarque dianteiro, elevadores instalados na porta traseira, além de assentos específicos para pessoas com deficiência (PcD), mobilidade reduzida e idosos, além de espaço com box para cadeirante.

Proporcionando melhor visibilidade das linhas para os passageiros, as carrocerias contam com três itinerários eletrônicos em LED na cor âmbar.

Os Apache Vip receberam o padrão de identidade visual e pintura característicos do cliente, nas cores azul, branca e preta, ressaltando a beleza do novo design dos veículos.

São equipados com itens de tecnologia embarcada como as tomadas USB para recarga de dispositivos móveis e preparação para microcâmeras e validadores eletrônicos.