Consumidores já podem conferir os bilhetes que concorrerão ao sorteio de Natal da Nota Fiscal Paulista

Programa distribuirá outros 654 prêmios, que contabilizam R$ 5,7 milhões

Da Redação

Os bilhetes eletrônicos para o sorteio especial de Natal do programa Nota Fiscal Paulista já estão disponíveis para a consulta dos participantes cadastrados. A 157ª edição tem o prêmio principal multiplicado por dois, ou seja, o sortudo que pediu CPF na nota nas compras de agosto deste ano poderá levar para casa R$ 2 milhões. O programa distribuirá outros 654 prêmios, que contabilizam R$ 5,7 milhões. A consulta dos bilhetes pode ser feita por meio do portal da Secretaria da Fazenda e Planejamento, com CPF e senha do usuário. O resultado será publicado no dia 15.

Para a extração de dezembro, estão participando 9.036.888 pessoas físicas e 4.902 condomínios, que efetuaram compras em agosto de 2021 e solicitaram CPF ou CNPJs (no caso dos condomínios) nos cupons fiscais. São ao todo 80.114.883 bilhetes eletrônicos.

As 3.012 entidades sem fins lucrativos que receberam doações de notas fiscais estão participando com 16.379.799 bilhetes eletrônicos e vão concorrer no sorteio exclusivo a 55 prêmios que totalizam R$ 1 milhão, sendo cinco deles no valor de R$ 100 mil.

Para participar dos sorteios, o consumidor que pede a Nota Fiscal Paulista deve se cadastrar no site do programa e aderir ao regulamento. As adesões até o dia 25 de cada mês permitem a participação já no mês seguinte. Uma vez feito o processo, não é preciso repeti-lo – a inclusão nos sorteios seguintes é automática. Cada R$ 100 em compras dá direito a um bilhete eletrônico para concorrer.

Sobre o programa Nota Fiscal Paulista

A Nota Fiscal Paulista, criada em outubro de 2007, integra o Programa de Estímulo à Cidadania Fiscal do Governo do Estado de São Paulo e reduz, de fato, a carga tributária individual dos cidadãos, que recebem créditos ao efetuar compras de mercadorias em São Paulo.

O sistema distribui até 30% do ICMS efetivamente recolhido pelos estabelecimentos comerciais aos consumidores que solicitam o documento fiscal e informam CPF ou CNPJ, proporcional ao valor da nota.

A devolução é feita em créditos que podem ser acompanhados pela internet e utilizados para pagamento do IPVA ou resgatados em dinheiro. O consumidor também pode solicitar o documento fiscal sem a indicação do CPF/CNPJ e doá-lo a uma entidade de assistência social, saúde, educação, defesa e proteção animal ou cultura cadastradas no programa Nota Fiscal Paulista, se assim desejar. Essa é uma decisão pessoal e exclusiva do consumidor.

Desde janeiro de 2019 os consumidores (pessoas físicas e condomínios) e instituições assistenciais cadastradas no programa passaram a ter seus créditos liberados mensalmente. Os valores permanecem à disposição dos participantes por um ano, a contar da liberação, e podem ser utilizados a qualquer momento dentro desse período. O saldo mínimo para transferência é de R$ 0,99.

No total, a Nota Fiscal Paulista devolveu aos participantes do programa mais de R$ 17,3 bilhões, sendo R$ 15,5 bilhões em créditos e R$ 1,9 bilhão em prêmios. Já foram realizados 156 sorteios no programa.

Para conferir os créditos, aderir ao sorteio ou obter mais informações sobre a Nota Fiscal Paulista, basta acessar o site. Para baixar o aplicativo do programa, acesse a loja de aplicativos de seu smartphone ou tablet.