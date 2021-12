Inscrições para o Vestibulinho das Etecs terminam nesta segunda-feira (6)

Da Redação

Os interessados em estudar em uma das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) do Centro Paula Souza (CPS) têm até as 15 horas da próxima segunda-feira (6) para se inscrever, exclusivamente pelo site vestibulinhoetec.com.br, no processo seletivo para o primeiro semestre de 2022.

A taxa de inscrição, no valor de R$ 19, deve ser paga em dinheiro até o fim do expediente bancário do dia 6, em qualquer agência bancária, mediante a apresentação do boleto impresso no momento da inscrição eletrônica, ou via internet, no banco do candidato ou ainda pela ferramenta Getnet (pagamento com cartão de crédito) disponível no site.

A seleção do Vestibulinho se dará por meio de análise do histórico escolar, sem a realização de prova presencial ou online. As Etecs vão disponibilizar computador e acesso à internet a quem estiver com dificuldade para se inscrever. É preciso agendar o horário na unidade. Para utilizar os equipamentos, será obrigatório o uso de máscara de proteção facial e também respeitar as demais medidas relacionadas no Protocolo Sanitário Institucional do CPS.

Processo Seletivo

O Vestibulinho para o primeiro semestre de 2022 oferece 87.415 vagas para os Ensinos Técnico, Integrado, Médio com ênfase e Especialização Técnica.

Esse número inclui 47.070 vagas em cursos técnicos presenciais, semipresenciais e online, destinadas às Etecs e às classes descentralizadas (unidades com um ou mais cursos, sob a administração de uma Etec) que funcionam por meio de parcerias com as prefeituras do interior e da Capital (aulas nos CEUs) e com a Secretaria estadual da Educação para oferta do Ensino Técnico na rede de escolas estaduais.

Para o Ensino Médio Integrado ao Técnico estão disponibilizadas 36.915 vagas, distribuídas entre os programas: Novotec Integrado e Articulação da Formação Profissional Média e Superior (AMS). O Novotec Integrado oferece as opções em tempo integral (M-Tec PI), ou em um único período (M-Tec).

Já a modalidade AMS permite a conclusão dos Ensinos Médio, Técnico e Superior Tecnológico em cinco anos – um ano a menos que o período previsto para cursar as três modalidades. O ingresso do candidato ocorre pelo Ensino Médio com Habilitação Técnica em três cursos.

O Ensino Médio com ênfase (itinerário formativo) oferece 2.725 vagas. E para os cursos de Especialização Técnica são 705 vagas nos formatos presencial e online.

Como se inscrever no Vestibulinho

Para concorrer às vagas das Etecs é preciso acessar a plataforma www.vestibulinhoetec.com.br, cadastrar o CPF (Cadastro de Pessoa Física) para gerar uma senha de segurança e acesso à ficha eletrônica de inscrição.

Após o preenchimento dos dados, o candidato faz a escolha do curso e da escola que pretende estudar. Para o Ensino Técnico, é possível escolher outro curso ou período como segunda opção, desde que oferecido na mesma unidade para a qual o candidato vai se inscrever.

Ao término do preenchimento do formulário eletrônico, o candidato deve enviar os documentos por meio de upload. São aceitos como documento de identificação o RG ou a Carteira de Registro Nacional Migratório – CRNM (CIE/RNM/RNE).

Depois da identificação, é preciso inserir as notas de Língua Portuguesa e Matemática, do oitavo ano concluído até 2020 ou, se preferir, do sétimo ano concluído até 2019. As notas devem ser lançadas juntamente com os documentos de comprovação, conforme detalhado na Portaria.

Procedimentos

Para sua segurança, o candidato deve imprimir todos os documentos gerados no momento da inscrição, assim como o comprovante de pagamento da taxa, para apresentação em caso de necessidade de comprovação.

A leitura atenta do Manual do Candidato e o preenchimento da ficha de inscrição eletrônica (ambos disponíveis em vestibulinhoetec.com.br) é de responsabilidade exclusiva do candidato ou de seu representante legal (pai, mãe, curador ou tutor), quando menor de 16 anos.

Inclusão social

O Sistema de Pontuação Acrescida do Centro Paula Souza concede acréscimo de pontos à nota final do processo seletivo das Etecs, sendo 3% a estudantes afrodescendentes e 10% aos que declararem ter cursado integralmente o Ensino Fundamental na rede pública. Quem estiver nas duas situações, recebe 13% de bônus.

A comprovação deve ser feita no ato da matrícula, por meio do histórico escolar do Ensino Fundamental ou a declaração escolar, discriminada série a série. É imprescindível que o candidato se certifique se realmente tem direito à pontuação acrescida, pois a matrícula não poderá ser realizada e a vaga será perdida caso as informações não atendam às condições estabelecidas em sua totalidade. O sistema de pontuação acrescida não se aplica às vagas para os cursos de Especialização Técnica.

As dúvidas podem ser direcionadas para os telefones da Capital e Grande São Paulo (11) 3471- 4071 e nas demais localidades: 0800 772 2829 ou pelo site.