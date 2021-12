Governo de SP anuncia abertura de editar para contratar gestora do Hospital das Clínicas de Bauru

HC deve auxiliar na redução da fila de espera por internações e cirurgias

Da Redação

O Governador em exercício Rodrigo Garcia anunciou na sexta-feira (3) para dezembro a publicação do edital para contratação da organização social que vai assumir a administração do Hospital das Clínicas de Bauru, que deve ter início de funcionamento em 2022.

“Trazemos a notícia concreta do Hospital das Clínicas. Teremos, até a semana que vem, um acordo assinado com a Universidade de São Paulo, que transfere o complexo para a administração do Estado e até o dia 23 de dezembro deste ano teremos a publicação do edital que vai contratar a organização social para instalação, equipamentos e funcionamento do HC no ano de 2022”, afirmou Rodrigo Garcia. “Conforme nosso governo já tinha assumido de compromisso, o Hospital das Clínicas de Bauru, que vai atender toda a região, será realidade e estará em funcionamento no ano de 2022”, completou o Governador em exercício.

A prefeita de Bauru, Suéllen Rosim, destacou que a abertura do HC é aguardada por toda a região de Bauru, para redução da fila de espera por internações e cirurgias, e colocou o município à disposição para colaborar com o que for necessário para o início das atividades do novo hospital. O Estado também deve entregar, no ano que vem, a reforma do Hospital Manoel de Abreu, outra obra bastante aguardada pelos municípios da região de Bauru.