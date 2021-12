Largo São João recebe espetáculo teatral sobre cultura popular neste domingo, 5 de dezembro

A classificação indicativa é de 14 anos

O Largo São João recebe no domingo, 5 de dezembro, o espetáculo Maria Peregrina. Aberta ao público, a peça encenada pelo Grupo Teatral Soarte tem início às 16 horas.

A classificação indicativa é de 14 anos. A trama apresenta características do teatro popular, trazendo referências como a Folia de Reis, e aborda o universo cultural do interior do estado de São Paulo.

“É um espetáculo que traz drama e comédia e tem o objetivo de levar entretenimento e reflexão ao público”, afirma o grupo.

O evento é uma parceria com a Prefeitura da Estância Turística de Avaré, através da Secretaria Municipal de Cultura.

Com texto de Luís Alberto de Abreu, o espetáculo está sendo apresentado em dez cidades do interior do Estado de São Paulo. A trupe de Ourinhos representada pela Associação Cultural Soarte, fundada em 1993, foi contemplada no edital Proac Expresso Lei Aldir Blanc, do Governo do Estado de São Paulo, e recebeu o prêmio por histórico de realização em teatro.

Sinopse

Um romeiro a caminho de Aparecida encontra uma mulher desmemoriada na beira da estrada. A partir deste encontro, ele ajuda a desconhecida a relembrar sua identidade.

Três histórias distintas que envolvem drama e comédia se entrelaçam, permitindo que a memória desta mulher misteriosa seja reconstruída.

As histórias narradas pelo romeiro resgatam lembranças e acontecimentos que revelam a vida de Maria Peregrina, personagem do folclore popular do interior paulista, considerada santa pela população de São José dos Campos, cidade onde viveu e faleceu.

Ficha técnica

Direção: Leandro Faria

Produção: Marcelo Piraju

Elenco: Rubia Rochetto, Bruna Domingues, Weber Carvalho, Leandro Faria, Neguitinho e Leandro de Paula.

Cenografia: Nilza Guerreiro

Contrarregra: Lucas Silva