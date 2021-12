Sesi inaugura novo ginásio com capacidade para 5 mil pessoas em Bauru

Investimento total estimado supera os R$ 33 milhões

Da Redação

O presidente da Fiesp, Ciesp, Sesi-SP e Senai-SP, Paulo Skaf, esteve em Bauru, na manhã desta sexta-feira (3/12), onde inaugurou o novo ginásio do Sesi-SP. Na ocasião, Skaf recebeu homenagem do Sesi-SP e passa a ser o patrono do espaço poliesportivo, que conta com novas e modernas instalações. “Eu não esperava essa nomeação, mas fico feliz com a surpresa e pelo carinho de todos vocês”, disse o presidente, emocionado pela homenagem que até então desconhecia.

O novo espaço esportivo de Bauru, denominado como Ginásio Paulo Skaf, terá capacidade para receber 5.000 pessoas e o custo total estimado supera os R$ 33 milhões. Construído nas dependências da Escola Sesi Gerson Trevizani (Duda), também conhecida como Sesi Horto, o local recém-inaugurado ainda contará com acabamento nos vestiários e acessibilidade viária, “mas tudo deverá estar pronto para que em fevereiro ou março possamos ter o primeiro jogo neste novo ginásio”, afirmou o presidente, entusiasmado.

Com quase 9.000 metros quadrados de área construída, o espaço poliesportivo poderá receber jogos oficiais de quatro modalidades esportivas: vôlei, basquete, futsal e handebol. O novo ginásio terá área exclusiva para autoridades e convidados e salas de preleção, reversíveis para uso como camarins, dois vestiários masculinos e dois femininos, dois vestiários para arbitragem, salas de Fisioterapia e Musculação, além de Enfermaria, sala para testes antidoping, salas de imprensa, lanchonete e área externa com 1.500 metros quadrados destinada a food-trucks, nos dias de eventos e jogos, e estacionamento público com 260 vagas.

O Esporte de Rendimento Esportivo é voltado para atletas a partir dos 14 anos, tendo como objetivo proporcionar a especialização esportiva. A iniciativa enfatiza o uso da pedagogia do exemplo, pois todos os atletas e equipes são exemplos e agentes motivadores de transformação, além de contribuir na revelação de novos talentos para as equipes de Rendimento e futuras seleções paulistas e brasileiras, contribuindo com o desenvolvimento do esporte nacional.