SP tem recorde de aplicação de doses de reforço contra Covid-19

Foram aplicadas 214,1 mil doses adicionais, número 57% maior

Da Redação

São Paulo atingiu o recorde de doses de reforço contra Covid-19 aplicadas desde o início dessa etapa da campanha e registrou o maior número geral de vacinas administradas nos últimos 30 dias.

Na sexta-feira (3), foram aplicadas 214,1 mil doses adicionais, número 57% maior que o auge anterior – 136,2 mil doses, em 14 de outubro. O balanço também equivale ao total de aplicações do tipo nos dezoito dias iniciais dessa estratégia (até 21 de setembro, foram 216 mil doses adicionais).

O total geral de doses administradas ontem chegou a 346 mil, somando todas as categorias (ou seja, primeiras, segundas e doses únicas). Isso indica que a cada 10 aplicações, pelo menos seis foram de terceira dose.

São Paulo começou a disponibilizar a dose adicional em setembro e ultrapassou 5 milhões aplicações do tipo nesta semana. Também anunciou a redução de cinco para quatro meses no intervalo de administração do reforço, mediante recomendação do Comitê Científico do Coronavírus do Estado de São Paulo diante do atual cenário epidemiológico da doença no mundo e a proximidade das festividades de final de ano.

Até às 10h20 deste sábado (4), o Vacinômetro registrava 78.664.832 doses aplicadas em toda a campanha. Entre o total absoluto de vacinas aplicadas até o momento, 38.069.791 são referentes à primeira dose, 34.318.366 de segunda, 1.176.091 de dose única e 5.100.584 da adicional.

Entre a população adulta, 94,2% já possui esquema vacinal completo. Considerando-se toda a população, 84,78% tem pelo menos uma dose e 76,68% com esquema concluído.

São Paulo é o Estado que mais vacina no Brasil, em números absolutos, e segue avançando com o calendário com celeridade à medida que as remessas são entregues pelo Ministério da Saúde, contando com uma logística ágil e organizada para distribuição às 645 cidades.

Faltosos da segunda dose

O Governo de SP está convocando as 3,8 milhões de pessoas que ainda não compareceram para tomar a segunda dose da vacina de Covid-19 para que busquem os postos para se imunizar.

Para completar o esquema vacinal contra COVID-19, são necessárias duas doses tanto da vacina do Butantan (intervalo de 28 dias) quanto da Fiocruz e Pfizer (12 semanas). Caso o prazo seja ultrapassado, é fundamental que o cidadão procure um posto assim que possível para orientações e para completar a imunização.

Para os que tomaram o imunizante de dose única da Janssen, poderá receber a dose adicional do mesmo imunizante com intervalo a partir de 2 meses. No entanto, na ausência da vacina da Janssen, que é o que acontece com estado de São Paulo já que o Ministério não disponibilizou doses adicionais deste imunizante, é possível ser administrada uma dose adicional da Pfizer (vacina de RNA mensageiro).

As Prefeituras são responsáveis pela busca ativa dos vacinados, mas o Governo de SP apoia a ação com o envio de mensagem via SMS e por email à população para lembrar a data da segunda dose conforme pré-cadastro realizado no site Vacina Já ou no momento da aplicação da vacina.