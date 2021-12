Unesp de Botucatu terá Curso de Especialização em Ciência dos Alimentos

Aulas teóricas serão ministradas a distância e as práticas condensadas em um final de semana

Da Redação

A partir de 2022, a Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia (FMVZ) da Unesp, câmpus de Botucatu, contará com mais um curso de Pós-Graduação: o Curso de Especialização em Ciência dos Alimentos, organizado pelo Departamento de Produção Animal e Medicina Veterinária Preventiva da FMVZ, sob a coordenação do professor Juliano Gonçalves Pereira.

O curso tem como público-alvo profissionais graduados em Medicina Veterinária, Zootecnia, Nutrição, Engenharia de Alimentos, Engenharia Química, Química de Alimentos, Biologia, Farmácia e de outras áreas do conhecimento, interessados em expandir seus conhecimentos em Ciência e Tecnologia de Alimentos. É uma oportunidade para que profissionais interessados ou atuantes na área se especializem e recebam um título por uma das melhores universidades do Brasil.

As aulas teóricas serão ministradas a distância e as práticas condensadas em um final de semana estendido de 2023. O curso contará com a participação de docentes altamente qualificados nos mais variados temas da Ciência dos Alimentos.

O edital de seleção será lançado em breve. Para saber mais informações confira a página do curso (www.fmvz.unesp.br/alimentos), siga a página oficial do curso no Instagram (@alimentosfmvz) ou acesso o Linktree (linktr.ee/fmvz_alimentos).