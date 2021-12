Carro colide com outros dois na Castelinho; acidente provoca morte de criança de 5 anos

Colisão ocorreu durante tentativa de ultrapassagem

Da Redação

Um acidente resultou na morte de uma criança de cinco anos na noite deste domingo, 5 de dezembro, na Rodovia João Hypólito Martins, a Castelinho, em Botucatu.

Por volta das 20h30, um Renault Sandero tentou fazer uma ultrapassagem quando bateu na traseira um Chevrolet Corsa e Fiat Uno, no quilômetro 11. Todos os veículos têm placas de Botucatu.

Com o impacto tanto o Uno quanto o Corsa foram jogados para a ribanceira em um retorno para a rodovia.

Os dois veículos deslizaram pelo barranco, vindo a capotar em seguida. No Corsa havia quatro ocupantes e no Corsa, cinco pessoas, entre elas uma mulher grávida de cinco meses e uma criança de dois anos.

Uma criança de cinco anos, ocupante do Uno, foi socorrida, mas morreu no Hospital das Clínicas.

O Sandero não saiu da pista da rodovia, tendo danos materiais. A Polícia Científica esteve no local para apurar as causas do acidente.