Morre Sueli de França, ex-supervisora do Banco de Leite Humano de Botucatu

Sueli França era popular no Hospital das Clínicas e em Botucatu

Da Redação

Morreu neste sábado, 4 de dezembro, a ex-coordenadora do Banco de Leite Humano do Hospital das Clínicas de Botucatu, Maria Sueli Zanchetta de França, aos 64 anos. As causas do óbito não foram informadas.

Sueli França era popular no Hospital das Clínicas e em Botucatu, tendo recebido diversas homenagens por sua atuação junto à saúde pública.

Seu corpo foi sepultado ainda no sábado no Cemitério Jardim.Ela deixa as filhas Mariana e Michele e foi esposa de José Aparecido de França.