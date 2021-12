Sebrae-SP promove festival online para startups

Serão mais de 30 painéis online abordando temas como geração de negócios

Da Redação

Uma semana de imersão no universo das startups, com participação dos principais nomes do ecossistema de inovação do País. Esse é o Festival Sebrae For Startups, evento online que acontece do dia 6 a 10/12, com inscrições gratuitas.

Serão mais de 30 painéis online abordando temas como geração de negócios, vendas, internacionalização e futuro das fintechs, deep techs, agtechs, entre outros.

“O Festival é uma ação do Sebrae-SP dentro da proposta de ser um grande parceiro dos pequenos negócios inovadores e digitais, para que eles possam ganhar força e estatura com foco em gestão e acesso a mercado. Nos próximos quatro anos, o investimento do Sebrae-SP será de R﹩ 200 milhões para fomentar esse mercado e criar polos de tecnologia no Estado de São Paulo”, afirma o diretor-superintendente do Sebrae-SP, Wilson Poit.

O público-alvo do Festival Sebrae For Startups são fundadores e colaboradores de startups, independentemente de sua fase de maturação; agentes de fomento; interessados em empreender; e mentores e entusiastas da inovação. Para acessar a programação completa do evento e fazer sua inscrição, acesse o link.

Sobre o Sebrae For Startups

O Sebrae For Startups é uma iniciativa do Sebrae-SP para apoiar e estimular o ecossistema de inovação no Estado de São Paulo, estabelecendo conexões entre startups e parceiros estratégicos de negócios. Desde a etapa de ideação ao momento de acesso a capital, o Sebrae For Startups oferece um leque diverso de soluções para garantir o melhor apoio para startups e seu crescimento sustentável.

Serviço

Festival Sebrae For startups

6 a 10/12/2021

Diversos horários

Online | Gratuito