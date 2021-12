Poupatempo Digital traz validação do certificado da vacina contra Covid-19

App alerta o usuário sobre a nova sempre que a carteira de vacinação digital for acessada

Da Redação

O aplicativo Poupatempo Digital oferece novidades para auxiliar no controle da Covid-19 em São Paulo. Na página de abertura do app, antes mesmo de entrar com login e senha, é possível validar o certificado de vacinação. Para isso, o responsável pelo local ou estabelecimento pode realizar a leitura do QR Code ou digitar o código do certificado de vacinação, os mesmos disponíveis para o cidadão na área logada do app do Poupatempo, e confirmar se o interessado está imunizado. Já aqueles que utilizam o Conect SUS serão direcionados para a página de validação do Governo Federal.

Outra novidade é a atualização do prazo para a dose de reforço da vacina, que baixou de cinco para quatro meses em São Paulo. O app alerta o usuário sobre a nova sempre que a carteira de vacinação digital for acessada.

Quem precisar tomar a dose de reforço deve apresentar um documento oficial com foto, além do comprovante da vacinação anterior, que também pode ser o gerado no aplicativo do Poupatempo. Em algumas cidades, também é preciso levar um comprovante de residência.

“Cada vez mais a Prodesp inova para estar sempre perto da população e atender as necessidades daqueles que precisam dos serviços públicos da administração estadual. A validação no celular, pelo aplicativo do Poupatempo, é uma opção inovadora, segura, prática e rápida, disponível para todos que foram imunizados nos 645 municípios do Estado de São Paulo”, explica Murilo Macedo, diretor da Prodesp – empresa de Tecnologia do Governo de São Paulo, responsável pela gestão do programa Poupatempo.

É importante reforçar que para gerar um certificado com QR Code ou código de verificação, o cidadão deve entrar na área logada do aplicativo Poupatempo Digital. Para acessá-lo, basta baixar e entrar no app com seu login e senha, clicar em Serviços, Vacinação Covid-19, Carteira de Vacinação e Certificado de Vacinação (PDF). É possível salvar o certificado no seu celular para acessar rapidamente depois, ou enviar por e-mail ou WhatsApp. O app também fornece a versão do certificado em inglês.

Vale lembrar que na carteirinha física, a que o cidadão recebe no posto de saúde ao se imunizar pela primeira vez, também existe um QR Code, mas este direciona o usuário para um link para baixar o aplicativo Poupatempo Digital, e não contém seus dados pessoais de vacinação.

De janeiro a novembro deste ano, as funcionalidades da vacinação contra a Covid-19 contabilizam mais de 10 milhões de acessos no app do Poupatempo. Desses, cerca de 155 mil já são para validação do certificado de vacinação, outros 8,5 milhões foram diretamente à carteira digital, mais de 1,2 milhão ao certificado de vacinação em português e 112 mil ao certificado em inglês.