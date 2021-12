Recuperação da Alcides Soares deve ter início ainda este mês, afirma Pardini

Ao todo a obra tem investimento de R$ 10,316 milhões

Da Redação

A revitalização da rodovia Alcides Soares (BTC 010) deve sair do papel. Este é o plano anunciado pelo prefeito Mário Pardini (PSDB) nesta segunda-feira, 6 de dezembro. O planejamento para a execução das obras foi delineado em reunião no gabinete do Executivo municipal.

Segundo Pardini, a obra de pavimento terá a montagem do canteiro de obras, sinalização e mobilização das equipes ainda em dezembro. A intenção é que efetivamente os trabalhos de nova pavimentação dos doze quilômetros da rodovia comecem em janeiro de 2022. Ao todo a obra tem investimento de R$ 10,316 milhões, em recursos do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento). A empresa vencedora do processo licitatório foi a Sanson Pavimento e Obras Ltda.

Expectativa de Pardini é que a conclusão seja entre 6 e 7 meses. O recape da vicinal Alcides Soares tem se arrastado nos últimos anos com liberações de verbas e a não efetivação das obras. Em novembro a Câmara de Botucatu aprovou permissão para que o Executivo celebre convênio com o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) a fim das obras de recuperação da via.