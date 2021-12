Sesi Botucatu recebe show gratuito de viola caipira

Dentre as músicas apresentadas, ocorrem breves intervenções com falas sobre a história e curiosidades da viola

A unidade do Sesi de Botucatu receberá, neste sábado, 11, a partir das 15 horas, o show musical gratuito, com “Viola Azul”, a cargo de Diego Sangali, com acompanhamento de percussão e violão.

Dentre as músicas apresentadas, ocorrem breves intervenções com falas sobre a história e curiosidades da viola. Alguns ritmos característicos do universo caipira são executados, como o cururu, o cateretê e o pagode de viola, além de um blues, mostrando que a viola não está restrita somente a um gênero musical.

Tem objetivo de mostrar o som, a técnica, a versatilidade, a sensibilidade, as emoções transmitidas ao tocar a viola e também contribuir para a valorização cultural por meio desse instrumento que está presente em várias manifestações populares pelo Brasil como: Folia de Reis, Fandango, Dança de São Gonçalo e Catira.

Diego Sangali

Formado em Licenciatura em Música pela Unaerp e pós-graduado em Artes pela Barão de Mauá, Diego Sangali atua há mais de 10 anos como músico, professor, compositor e produtor musical.

É idealizador do projeto musical infantil “Ma Me Mi Mo Música”, composto por músicas autorais, de domínio público, vídeos e animações voltadas para educação musical e entretenimento. O projeto também possui um CD gravado (Ser Criança É Tão Bom) e realiza shows e apresentações.

Já foi selecionado para participar da iniciativa municipal “Mostra Virtual De Arte – Cultura Dentro De Casa”, com o projeto “Viola Caipira Canta”, apresentações musicais instrumentais autorais e clássicos da viola caipira”, Ribeirão Preto, Dezembro de 2020.

Também foi vencedor do Prêmio Revelando Violeiros – Etapa 1 do Concurso de Viola Caipira Revelando SP 2021.

Reservas de ingressos

A entrada para a atração cultural no Sesi Botucatu é gratuita, porém é preciso fazer a reserva prévia de ingressos através do seguinte link: https://www.sesisp.org.br/ evento/de46e17f-79ce-43f3- b192-a8300258620d/diego- sangali

Serviço

O Sesi Botucatu fica na Rua Celso Cariola, 60, no Conj. Hab. Eng. Francisco Blasi.

(14) 3811-4450

(14) 99827-6626 (WhatsApp)

subotucatu@sesisp.org.br