Arandu decide cancelar Réveillon e carnaval

Festas não ocorrerão devido ao estado de atenção à variante Ômicron do novo coronavírus

Da Redação

Mais um município da região decidiu cancelar as festividades de Réveillon e do Carnaval em 2022. O prefeito de Aradu, Flávio Galhego, anunciou oficialmente que tais festas não ocorrerão devido ao estado de atenção à variante Ômicron do novo coronavírus.

Segundo informe oficial da Prefeitura aranduense, as festividades de final de ano estavam previstas de 24 de dezembro a 1º de janeiro, com alguns eventos programados. Já o caraval, que seria de 26 de fevereiro a 1º de março, também tem sua programação cancelada.

Além de Arandu, também suspenderam as festividades, Botucatu, Bauru, Conchas e Barra Bonita. Outros municípios analisam o quadro da pandemia para decisão referente a tais datas.