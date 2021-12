Homem é preso com dinheiro e objetos vindos do tráfico escondidos no carro

Condutor admitiu que levou substâncias para o refino de cocaína

Da Redação

Um homem de 22 anos foi preso na tarde desta terça-feira, 7 de dezembro, após ser flagrado transportando objetos e dinheiro que oriundos do tráfico de entorpecentes. O caso foi registrado na rodovia Castello Branco (SP 280), em Itatinga.

Durante operação da Polícia Rodoviária, um Fiat Idea passou pelo pedágio de Itatinga, não sendo possível identificar os ocupantes devido ao nível da película nos vidros. Saindo da praça de cobrança e, consequentemente pelos policiais, o motorista saiu em arrancada, o que motivou perseguição.

Com o carro parado, o condutor disse que estava levando sua avó de Osasco até Chavantes, na divisa com o Paraná. Apresentava nervosismo e devido a isso passou por revista pessoal, não tendo nenhuma irregularidade. No entanto, em busca no interior do veículo foram encontrados R$ 19.307 em espécie, um aparelho detector de sinais GPS, magnéticos e identificador de cristais de câmeras.

Indagado novamente, admitiu que transportou dois quilos de adrenalina em pó, que seria adicionada à cocaína. A substância foi entregue a um traficante em Chavantes.