Moura Leite lança novo loteamento em Botucatu nos dias 11 e 12 de dezembro

Da Redação

Entre os dias 11 e 12 de dezembro, a Moura Leite Loteamentos promoverá o lançamento do Parque Cidade, o novo loteamento aberto de Botucatu, pioneiro e único do município com lotes a partir de 200m2. O empreendimento inaugura o novo eixo de desenvolvimento e de valorização imobiliária da cidade, localizado entre o Botucatu Park Shopping e o Rubião Júnior. O empreendimento também fica próximo ao Supermercado Confiança e da loja Havan. Além disso, conta com fácil acesso pela Castelinho e pela recém duplicada Rua Nicola Zaponi.

Ao todo são 467 lotes em uma área total de 514.039,66m2. O loteamento possui excelente topografia e é próprio para a construção de residências e comércios.

O valor de venda é a partir de R $69.900,00, com entrada facilitada, dividida em 3x de R $1.118,40. A Moura Leite Loteamentos facilita o pagamento para os clientes do empreendimento por meio de financiamento próprio, parcelando o saldo em até 180 meses, com juros reduzidos em relação ao mercado e com reajuste anual pelo IPCA.

O empreendimento se diferencia dos demais produtos ofertados no mercado por ser pioneiro e único na cidade com lotes a partir de 200m², o que torna mais acessível e desejado pela população. O novo bairro planejado conta também com outros diferenciais: sua localização e a infraestrutura completa, conta com quadra poliesportiva, academia ao ar livre, playground e pista de caminhada. O bairro já está em desenvolvimento e o projeto contempla a qualidade Moura Leite, com asfalto de primeira linha, redes de água e esgoto, drenagem de águas pluviais, além de energia elétrica, iluminação pública e área pública de lazer totalmente equipada.

“O Parque Cidade ocupará um vazio urbano que, não apenas possibilita, mas demanda a expansão urbana planejada, e a faremos respeitando e valorizando a comunidade local, além do meio-ambiente. Com este novo empreendimento poderemos atender uma parcela da população ainda carente de opções para habitação ou investimento em Botucatu”, comenta Fábio Moura Leite, diretor comercial e de marketing da Moura Leite Loteamentos.

Para saber mais sobre o Parque Cidade, os interessados devem comparecer entre os dias 11 e 12 de dezembro, a partir das 09h00, na Rua Três, S/N­º, Chácara Reunidas – Botucatu-SP. Para obter mais informações, ligue: (14) 99751-5933

Serviço

Lançamento do loteamento Parque Cidade

Empresa: Moura Leite Loteamentos

Onde: Evento de lançamento e vendas – Rua Três, S/N­­º, Chácara Reunidas – Botucatu-SP

Data: 11 e 12 de dezembro

Horário: a partir das 09h00

Informações: (14) 99751-5933

Site do projeto: https://www. mouraleite.com.br/ lpcidadeparque/