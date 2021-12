Polícias Civil e Militar se unem à Unesp de Botucatu para arrecadar cestas básicas a famílias em situação de vulnerabilidade

Da Redação

As polícias Civil e Militar e a Universidade Estadual Paulista (Unesp) de Botucatu se uniram em uma ação social para arrecadar leite e cestas básicas para distribuir para famílias em situação de vulnerabilidade e instituições beneficentes. As entregas podem ser realizadas até a sexta-feira da semana seguinte – dia 17.

“Existe uma integração consolidada entre as polícias em Botucatu e região. Essa é a marca do nosso êxito no combate à criminalidade e essa união de esforços se estende à área social também. Somos parceiros nessa questão social e fomos convidados pela Unesp, através do responsável pelas Casas de Apoio, Rubens Almeida, a apoiar essa causa”, explicou o delegado seccional de Botucatu, Lourenço Talamonte Neto.

A ideia é arrecadar a maior quantidade possível de leite e alimentos não perecíveis para distribuir às famílias em situação de vulnerabilidade e também para Casas de Apoio do Hospital das Clínicas. Essas organizações dão suporte e acolhem àqueles que não tem onde ficar enquanto aguardam cirurgias ou pessoas com câncer e que fazem tratamento na Universidade e até acompanhantes que não têm condições de custear hospedagem.

“A Unesp de Botucatu atende uma população de dois milhões de pessoas, inclusive de outros Estados, e não tem como bancar integralmente essas despesas de alimentação e o Alemão [como é conhecido Rubens Almeida na região] é incansável em buscar parceiros o ano todo e conseguir dar dignidade e alimentos para essas pessoas que se servem de tratamento no Hospital das Clínicas da Unesp”, completou o delegado.

A ação está sendo divulgada pela Rádio Municipalista, que apoia a causa. Os cantores Fábio Junior e Mato Grosso, da dupla com Matias, além de outros artistas também estão particupando. Você também pode fazer parte desta corrente do bem! Confira os endereços de coleta e faça também a sua doação:

· Sede da Delegacia Seccional de Botucatu: Professor Wagner, nº 211, Vila Auxiliadora;

· 1º Distrito Policial de Botucatu: Rua João Passos, nº 1380, Centro;

· Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Botucatu: Rua 23 de Setembro, nº 208, Vila dos Lavradores;

· 12º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I): Rua General Júlio Marcondes Salgado, nº 414, Vila Silvinha;

· 1ª Companhia do 12º BPM/I: Avenida Universitária, nº 01, Jardim Flamboyant

· Unesp – Campus Botucatu: Avenida Professor Montenegro, s/n, Vila Paraiso