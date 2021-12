Procon notifica Fiat e Jeep por problemas no sistema de refrigeração de veículos

Entidade quer saber por qual motivo o Grupo Stellantis não tratou a questão como recall

Da Redação O Procon-SP notificou o Grupo Stellantis, fabricante dos modelos Fiat e Jeep, pedindo explicações sobre problemas no sistema de arrefecimento desses veículos. De acordo com matéria veiculada no UOL Carros, consumidores têm questionado a situação. A empresa deverá informar quantos atendimentos foram realizados nas concessionárias relacionados ao sistema de arrefecimento ou a problemas de vazamento no radiador, quais desses atendimentos foram efetuados nos modelos em garantia nos anos de 2020 e 2021 e detalhar os atendimentos por Estado, cidade, modelo, ano de fabricação e se houve a troca ou reparo do item avariado.

Os critérios para a troca do líquido utilizado no sistema de arrefecimento em modelos posteriores e as medidas que irá adotar para atender os consumidores também deverão ser esclarecidos pelo fabricante .

Além disso, o Procon-SP quer saber por qual motivo o Grupo Stellantis não tratou a questão como recall, nos termos em que a legislação determina.

O Código de Defesa do Consumidor prevê que o fornecedor não pode colocar no mercado produto (ou serviço) que apresente alto grau de perigo à saúde ou segurança do consumidor. E se, após colocar no mercado, o fornecedor tiver conhecimento da periculosidade que os produtos (ou serviços) apresentem, deverá comunicar o fato imediatamente às autoridades competentes e aos consumidores, mediante anúncios publicitários.

O recall é utilizado para chamar o consumidor para que o defeito possa ser corrigido pela empresa; o objetivo é resolver o problema e prevenir acidentes.

A empresa tem três dias para apresentar as informações.