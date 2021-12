São Manuel: chuva destrói casa e família pede ajuda para reconstruir

Muro caiu sobre o telhado de uma casa na Cohab 3

Da Redação

A chuva que caiu sobre São Manuel na noite de segunda-feira, 6 de dezembro, provocou diversos danos nos bairros da Cidade.

Além de árvores, uma casa na Rua Antônio Simões Amarante, 140, Cohab 3 praticamente ficou destruída após a queda de um muro sobre a estrutura. O telhado ficou destruído com a queda dos tijolos, além de outros cômodos.

Uma mulher idosa e mais uma cachorra estavam no local no momento da tempestade. O animal feriu-se com gravidade.

A família busca ajuda para a reconstrução da residência, bem como outras doações, que podem ser feitas pelo telefone 14 99127-4918.